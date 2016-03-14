Juve News

Champions League Juve 2023-24

L'allenatore della Juve Andrea Pirlo da indicazioni durante una gara

Vincere a Oporto

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I bianconeri attesi dal Porto mercoledì sera per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Dele Alli - Tottenham

Tottenham: Dele Alli, scandalo a luci rosse

redazionejuvenews

Il talento del Tottenham, incastrato da un video hot già diffuso in rete, si affida agli avvocati per risolvere la questione

Marchisio

SOCIAL - Marchisio cita Agnelli: "La Juve non si arrende mai"

redazionejuvenews

La Juventus, questa sera in campo contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena per provare a raggiungere i quarti di finale, Claudio Marchisio ha voluto condividere con i suoi fans una citazione…

Morata

ATTACCHI A CONFRONTO - Muller vs Morata, numeri da capogiro

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Tanti incroci nel big match di domani sera tra il Bayern Monaco e la Juventus. A partire dal migliore attacco, quello tedesco con 21 reti in questa edizione della Champions e una tra le migliori…