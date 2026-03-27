Juventus, Balzarini sull’interesse per Pellegrini: “Un giocatore che io prenderei subito”

Nel suo focus di mercato, Gianni Balzarini riporta importanti aggiornamenti sui movimenti della Juventus. I bianconeri sarebbero interessati a Lorenzo Pellegrini.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini, ha espresso il suo pensiero sull’ interesse da parte della Juventus per Lorenzo Pellegrini. Di seguito le sue parole:

Le voci su Lorenzo Pellegrini? “Anche se sicuramente non saranno tutti d’accordo, io è un giocatore che lo porterei subito alla Juventus. In primis perché può ancora dire la sua, poi lo si può strappare alla Roma per pochi soldi vista la sua situazione contrattuale. In più è un giocatore che conosce già bene il nostro campionato e non avrebbe difficoltà ad adattarsi”.

Ha poi aggiunto: “Il mio pensiero è che giocare per la Juventus sia sempre una grande motivazione per qualsiasi giocatore. Giocare nella Juve ti dà, no, un un certo appeal, un certo prestigio. Quindi sono profili che secondo me possono diventare in un certo qual modo importanti. Per ora si tratta solo di un interessamento, vedremo se la situazione evolverà”.