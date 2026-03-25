Mercato Juve, Messi tenta Bernardo Silva. Va in MLS?

Dopo nove anni nella sponda blu di Manchester, Bernardo Silva è pronto a lasciare l'Inghilterra. Non c'è solo la Juve su di lui

Mancano otto giornate alla fine del campionato di Serie A e la Juve, come è normale che sia, si sta interessando al mercato estivo. Nel mirino della dirigenza bianconera, al momento, uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Bernardo Silva: centrocampista del Manchester City in scadenza di contratto.

Secondo quanto rivelato da A BOLA, quotidiano portoghese, il portoghese non avrebbe intenzione di rinnovare con i Citizens ed è dunque disposto a sentire altre squadre. Oltre all’interesse di Juve e Barcellona, tuttavia, si sarebbe aggiunto anche il club di Leo Messi: l’Inter Miami.

A soli 31 anni, però, le intenzioni dell’ex Monaco sono altre: vorrebbe comunque approdare in una squadra al vertice. Chi si muoverà prima, avrà più possibilità di accaparrarsi le prestazioni di Bernardo Silva. Per la Juventus, l’alternativa è Leon Goretzka.