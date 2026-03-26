Juve-Bernardo Silva, trattativa già saltata? Il Barca è in vantaggio

Bernardo Silva cambierà squadra quest'estate. Le due città pronte ad accoglierlo sono Torino e Barcellona, con la Catalogna favorita.

Si complica, e non poco, la trattativa che vede Bernardo Silva con i colori della Juventus. Il giocatore portoghese è in scadenza di contratto, e questo rappresenta una grande occasione per tante squadre. La grande favorita per aggiudicarsi il fantasista è il Barcellona di Hans-Dieter Flick. Il club spagnolo segue Bernardo Silva da tanti anni, e il suo arrivo a zero può essere il punto di svolta per vederlo in magli blaugrana.

Un interesse sempre presente

Il nome di Bernardo Silva non è mai passato di moda in casa Barcellona. Per quest’estate, il suo arrivo sembra più che probabile. Da anni il club spagnolo segue il giocatore, ma ha sempre trovato difficoltà nell’avanzare nelle trattative. Il Manchester City non ha voluto privarsi del suo trequartista, che ha ricoperto un ruolo chiave negli anni di Guardiola. Ora però, è il giocatore a voler lasciare l’Inghilterra.

L’occasione di prendere a parametro zero un giocatore dal livello di Bernardo Silva è ghiotta. Il suo arrivo potrebbe essere facilitato grazie ai buoni rapporti tra la società del Barcellona e Jorge Mendes, agente del giocatore. Mendes ha sotto la sua agenzia calciatori di livello passati (o attuali) al Barcellona, come Joao Cancelo, Lamine Yamal, Joao Felix ecc…

L’interesse per il calciatore non è mai stato perso. Le condizioni sono favorevoli, ora dipenderà dal club se affondare il colpo o rinunciarci.

Barca, occhio ai problemi finanziari

L’occasione è grande, ma il Barcellona dovrà stare attento a rispettare i parametri del mercato. La situazione finanziaria del club non è ancora risanata totalmente, e i vincoli imposti dal calcio spagnolo limitano la libertà del Barcellona. Anche se si trattasse di un trasferimento a parametro zero, l’ingaggio del giocatore sarebbe una spesa importante da sostenere.

La dirigenza si dovrà concentrare sui reparti più bisognosi come la difesa e l’attacco. Il presidente Laporta dovrà prendere delle decisioni anche confrontandosi con l’allenatore Flick. Il Barcellona potrebbe trovarsi costretto a non poter concretizzare l’acquisto di Bernardo Silva.

Juventus vigile, ma il giocatore…

La dirigenza bianconera tiene sott’occhio la situazione. I contatti con l’entourage, seppur esplorativi, ci sono stati. Degli incontri interlocutori per capire la fattibilità dell’operazione hanno portato a non abbandonare la trattativa. L’ostacolo maggiore resta l’ingaggio del portoghese. Bernardo Silva percepisce dieci milioni di euro al Manchester City. La Juventus non può permettersi un ingaggio del genere, al contrario del Barcellona. A meno di decisioni del giocatore di abbassarsi lo stipendio, l’arrivo dell’attuale numero 10 portoghese si complica.

Inoltre, il giocatore non ha mai nascosto il suo fascino per il club catalano. Giocare al Camp Nou è una suggestione mai passata, e potrebbe rivelarsi fondamentale per la scelta finale. La componente emotiva può giocare un ruolo fondamentale in queste situazioni.