Mercato Juve, Nico Gonzalez rimane in Spagna? Le ultime

Il futuro di Nico Gonzalez, attaccante della Juve in prestito all'Atletico Madrid, è in bilico. E tutto dipende dall'accordo tra i club

Nico Gonzalez, attaccante della Juve attualmente in prestito all’Atletico Madrid, potrebbe cambiare il suo futuro. Nell’accordo tra i due club è stato inserito un obbligo di riscatto che può verificarsi solo tramite il verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, i Colchoneros stanno pensando ad una nuova trattativa.

Il prestito oneroso ha già portato nelle casse della Signora un milione di euro al quale potrà aggiungersi un altro milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’obbligo di riscatto, i bianconeri incasserebbero 32 milioni di euro.

Il piano dell’Atleti è un altro. Per riscattarlo obbligatoriamente Simeone dovrebbe schierare l’argentino titolare per altre 7 partite. Tuttavia, la dirigenza del club spagnolo ha imposto al tecnico di non far avverare queste condizioni: vorrebbe infatti sedersi al tavolo e discutere con la Juventus al termine della stagione per arrivare ad un accordo ad una cifra inferiore.

In attesa di capire i risvolti dell’eventuale nuova trattativa, andrà anche ascoltata la volontà di Luciano Spalletti. Sarà infatti il tecnico di Certaldo a decidere se avvallare la cessione dell’argentino o se provare a rilanciarlo all’interno del proprio progetto. Anche se, sulla fascia destra, sono già presenti Chico Conceiçao e Edon Zhegrova.