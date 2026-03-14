Mercato Juve, Moretto su YouTube: “La società bianconera è al lavoro per grandi colpi”

Attraverso un video postato su YouTube, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, riporta aggiornamenti su quali saranno gli obiettivi della società bianconera nella sessione estiva di calciomercato. Leggiamo le sue parole:
Il rinnovo di Luciano Spalletti? “Mancano solo le firme. È un rinnovo praticamente definito in quasi tutti i suoi dettagli”.
Gli obiettivi della società: “La Juventus ha intenzione di regalare a Spalletti una squadra all’altezza, una squadra comunque ad immagine e somiglianza del tecnico. Sarà fondamentale che la Juventus entri in Champions League, quindi qualora la Juventus dovesse qualificarsi, chiaramente il budget sarà di un certo tipo e i giocatori che potranno arrivare saranno di un certo tipo, altrimenti comunque gli investimenti saranno comunque oculati sempre su indicazione di Spalletti”.