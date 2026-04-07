Mercato Juve, contatti con l’Al Hilal per Darwin Nunez

Darwin Nunez piace molto alla Juventus. Il club bianconero, ha allacciato i primi contatti con il club saudita per capire la fattibilità dell’operazione.

In casa Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro per pianificare la prossima stagione. L’obiettivo della Vecchia Signora, è quello di regalare a mister Spalletti, giocatori di livello internazionale in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa.

Naturalmente molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma nel frattempo i primi identikit individuati cominciano ad essere dei veri e propri obiettivi di mercato.

Le mosse della Juventus

Se in difesa l’obiettivo numero uno rimane sempre Marcos Senesi, in attacco il club bianconero avrebbe mosso i primi passi per Darwin Nunez, attaccante uruguaiano in forza al Al Hilal.

L’ex centravanti del Liverpool, alla sua prima stagione in Arabia Saudita, avrebbe aperto le porte ad un ritorno in Europa e proprio per questo la Juventus ha deciso di allacciare i primi contatti con il club saudita.

I bianconeri, stando a quanto riporta Sky Sport, avrebbero fatto una prima richiesta di informazioni, e dovranno ora valutare come procedere, se tentare l’affondo prima dell’inserimento di altri club oppure virare su altri obiettivi. Già la scosta estate la Juventus si era interessata all’uruguaiano, fu decisiva poi la volontà del giocatore di trasferirsi nel campionato arabo.