Juventus, scambio David-Kolo-Muani? Il francese vuole tornare!

Movimenti possibili in entrata e in uscita tra Juventus e PSG. Kolo-Muani vuole tornare a Torino, e David dovrà cedergli il posto.

Rimane calda la pista Torino-Parigi. La Juventus sta pensando ad uno scambio tra David e Kolo-Muani. In Francia sono pronti a scommettere sul giocatore canadese. In Ligue 1 era un giocatore da 20 o più gol stagionali, numeri mai raggiunti dal suo collega Kolo-Muani. Il francese ha espresso il suo potenziale in Italia, dove David ha trovato non poche difficoltà.

David gioca in Italia ma vorrebbe la Francia, Kolo-Muani gioca in Francia (è di proprietà del PSG ma è in prestito al Tottenham) ma vorrebbe l’Italia. Tutto fa pensare ad uno scambio non impossibile.

Kolo-Muani e il desiderio Juventus

Il giocatore francese non ha mai smesso di sperare in un suo trasferimento a Torino. Questa estate la Juventus ha insistito molto per riportarlo sotto la Mole, ma il PSG ha bloccato tutto. A gennaio c’è stato un altro timido tentativo, ma ancora nulla di fatto. Per questa stagione, il Paris Saint-Germain l’ha ceduto in prestito al Tottenham, dove non ha trovato la sua dimensione ideale. A prescindere dalla salvezza o no degli Spurs, attualmente a +1 sulla zona retrocessione, il suo futuro non sarà in Premier League. Nella capitale francese sono stati chiari: basta prestiti, a settembre sarà ceduto al miglior offerente. Si occuperà della situazione il ds parigino Luis Campos, colui che ha scoperto David ai tempi del Lille. Lo stesso Campos vuole puntare sul canadese ed è convinto che la parentesi in Serie A sia solo frutto di poca pazienza.

La trattativa è ancora tutta da costruire, soprattutto sul piano economico. Qualcosa, però, comincia a muoversi. Kolo-Muani vuole ritrovare stabilità, anche per non perdere in posto nella dalla nazionale francese.

A Spalletti piace Kolo-Muani

Importantissima l’opinione dell’allenatore. L’ultima parola spetta sempre a chi, in fin dei conti, dovrà mettere in campo i giocatori acquistati. Il tecnico di Certaldo ha dato il suo OK per il possibile trasferimento di Kolo-Muani alla Juventus. Spalletti aveva cercato il giocatore anche nelle sue esperienze precedenti. Si è accorto del potenziale dell’attaccante ai tempi dell’Eintracht Francoforte, quando lo incrociò in Champions con il suo Napoli. Non fu il solo a adocchiare il giocatore. Proprio il PSG lo acquistò dal club tedesco, spendendo una cifra intorno ai 90 milioni.

Il suo trasferimento a Parigi non ha funzionato. Funzionava eccome, invece, la convivenza con Dusan Vlahovic. Spalletti vorrebbe riunire i due centravanti, che non avevano fatto pesare l’alternanza nei mesi di Kolo-Muani a Torino.

Intanto, il francese è stato convocato dalla sua nazionale e sarà impegnato negli USA. Al suo ritorno in Europa, proverà a salvare il Tottenham. Magari butterà un occhio sulla classifica della Serie A, sperando nella qualificazione in Champions della Juventus.