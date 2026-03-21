Juventus, l’alternativa a Allison è il portiere del Porto Diogo Costa

In attesa di capire se Di Gregorio sarà ancora il portiere titolare della Juve nella prossima stagione, il club individua alcuni sostituti.

La Juventus dovrà risolvere il rebus portieri per la prossima stagione. Di Gregorio e Perin sono calati notevolmente di rendimento, soprattutto l’ex Monza, che nelle gerarchie partiva avanti al suo compagno di reparto. Ad oggi, però, il loro futuro è incerto e potrebbe essere lontano da Torino.

La decisione, specialmente su Di Gregorio, spetterà a Spalletti. Il tecnico potrebbe decidere di continuare con l’UomoDigre anche la prossima stagione, e risparmiare parte del budget riservato al calciomercato estivo.

Intanto la dirigenza tiene sott’occhio la situazione legata a vari portieri. Tra questi ci sono i nomi di Alisson, Carnesecchi, Vicario e, l’ultimo, Diogo Costa.

Alisson, futuro ancora al Liverpool?

Il portiere brasiliano dei Reds, nei giorni scorsi, ha sfruttato una clausola presente nel suo contratto. Il numero 1 del Liverpool infatti ha utilizzato la clausola di rinnovo annuale, allungando il proprio contratto di un altro anno, fino al 30 giungo 2027. Ciò non significa che resterà ancora in Inghilterra, ma la squadra di Arne Slot non perderà il proprio giocatore a parametro zero. Il suo rinnovo complica il suo arrivo?

La Juventus non molla il giocatore. Alisson vuole guardarsi intorno prima di prendere una decisione sul suo futuro. In primis, vuole capire quali saranno le gerarchie per la porta del Liverpool la prossima stagione. Crescono infatti le quotazioni che vedono Georgi Mamardasvhili come sostituto del brasiliano. Il portiere georgiano è stato acquistato nell’ultima sessione estiva dal Liverpool, ed è destinato a diventare il titolare della squadra. Alisson potrebbe non gradire una stagione a staffetta con il suo collega, e questo permetterebbe alla Juventus di approfondire la trattativa.

L’alternativa: Diogo Costa

Ciò che lega la Juventus con il calciatore è il suo procuratore Jorge Mendes. Un nome familiare alla Continassa, visto che è lo stesso di Bernardo Silva. Durante i contatti per il trequartista, l’agente ha proposto alla Juventus il portiere del Porto, Diogo Costa. Il portiere portoghese, nato in Svizzera, gioca da quando ha 11 anni nel club allenato attualmente da Farioli. Dopo cinque stagioni da titolare all’Estádio do Dragão, si sente pronto ad un salto di qualità.

Il portiere ha 26 anni, e come tanti suoi colleghi coetanei, ha un valore di mercato alto. La Juventus, per strapparlo ai dragoni, è pronta ad offrire una cifra non lontana da 45-50 milioni. L’offerta sarebbe più o meno la stessa che per Carnesecchi, la cui trattativa inizia a complicarsi, come quella per Vicario. Sul portiere del Tottenham sembra essere più vicina l’Inter di Chivu.