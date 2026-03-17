Mercato Juve, scambio estivo con la Fiorentina?

Secondo alcune indiscrezioni, Juve e Fiorentina sono in contatto per un possibile scambio in vista del mercato estivo

Mancano ancora vari mesi all’inizio del calciomercato estivo, tuttavia iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle possibili mosse. Secondo quando riporta Calciomercato.it, Juve e Fiorentina sarebbero fortemente interessate ad uno scambio tra Dodò, esterno viola, e il portiere bianconero Michele Di Gregorio.

Questi interessi condivisi potrebbe concludersi con un affare tra le due squadre visto che il valore dei due cartellini è molto simile con la Juventus che potrebbe versare nelle casse della società toscana una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro.