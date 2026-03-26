Mercato Juve, rivoluzione estiva? Koopmeiners pronto a partire

La dirigenza della Juve si sta già occupando del mercato estivo. Oltre ai colpi in entrata, però, si valutano anche le possibili uscite

Al termine della stagione, la dirigenza della Juve farà un’attenta valutazione: sono almeno tre i giocatori che rischiano di dover fare le valigie. Un futuro tutto da definire che comprende Federico Gatti, Teun Koopmeiners ed Emil Holm. Calciatori sui quali verranno effettuati non pochi ragionamenti.

Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina, il numero 4 ha perso decisamente il posto da titolare e dunque potrebbe essere uno dei sacrificabili. Nonostante il contratto in scadenza nel 2029, l’ex Frosinone ha grandi estimatori: uno di questi è Max Allegri, che lo aveva cercato nella sessione invernale.

Per quanto riguarda Koopmeiners, il discorso è più delicato. La società ha investito pesantemente sull’olandese –60 milioni– e ha trovato difficoltà in qualsiasi ruolo con qualsiasi allenatore. A due anni dall’acquisto si può dire che è stato un grande flop: un’offerta congrua verrebbe sicuramente accettata da Ottolini e Comolli.

Per quanto riguarda Holm, arrivato a gennaio nello scambio di prestiti con Joao Mario, il riscatto è sempre più lontano. Lo svedese non ha dato garanzie fisiche -è out dal derby d’Italia- e, realisticamente, non ci sono motivi per completare l’acquisizione.