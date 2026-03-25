Juventus, su Milik spunta l’interesse della Lazio

Arek Milk potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti polacco avrebbe diverse richieste e una di queste proverebbe proprio dalla Serie A.
L’attaccante classe 1993, piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri, che vedrebbe in lui il giusto rinforzo per il propio reparto offensivo. La società biancoceleste in questo finale di stagione monitorà le condizioni fisiche di Milik, dopodiché potrebbe allacciare i primi contatti con il club bianconero per capire la fattibilità dell’operazione.