Juventus, interesse del Marsiglia per David: fissato il prezzo

Uno dei nomi sicuramente in uscita per la Juventus è quello di David. Il canadese ha pretendici in Ligue 1, con il Marsiglia interessato.

Il nome di Jonathan David torna al centro delle voci di mercato. La Juventus ha stabilito una valutazione chiara per l’attaccante canadese: circa 25 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile da diversi club interessati, in particolare dall’Olympique de Marseille, che monitora la situazione con attenzione in vista dell’estate. L’idea bianconera è quella di aprire a una cessione senza fare muro, soprattutto dopo una stagione in cui il rendimento del centravanti non ha rispettato le attese iniziali.

Un’annata complicata a Torino

Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo l’esperienza al Lille, David non è riuscito a imporsi con continuità. Prima di trasferirsi alla Juventus era un attaccante molto prolifico soprattutto al Lille (segnando oltre 100 gol in 5 stagioni, dal 2020 al 2025), con una media realizzativa da bomber vero (tra 13 e 26 gol stagionali). Il canadese si era distinto come punta moderna e con un fiuto per il gol innato, segnando 25 gol e fornendo 12 assist nella sua ultima stagione francese.

L’adattamento al campionato italiano si è rivelato più complesso del previsto, sia dal punto di vista tattico sia per caratteristiche del gioco. Tra rotazioni, concorrenza interna e difficoltà nel trovare spazio stabile, il canadese ha vissuto mesi altalenanti, senza mai diventare un punto fermo dell’attacco. Un rendimento che ha spinto la dirigenza a valutare seriamente la possibilità di monetizzare, pur trattandosi di un investimento inizialmente a costo zero.

L’interesse concreto del Marsiglia

L’Olympique de Marseille osserva con interesse. Il club francese, qualora centrasse la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe affondare il colpo sfruttando la disponibilità juventina a trattare. La cifra richiesta è inferiore alla valutazione di mercato stimata da Transfermarkt attorno ai 35 milioni, e rappresenta un’occasione per riportare in Ligue 1 un attaccante che in Francia ha già dimostrato di saper fare la differenza. Non è un dettaglio: il Marsiglia, la scorsa estate, ha già investito 35 milioni per Igor Paixão, segnale di una politica ambiziosa e pronta a scommettere su profili offensivi di qualità.

Concorrenza francese e ipotesi scambio

Sul giocatore restano vigili anche il Lione di Fonseca e il Paris Saint-Germain. Proprio il PSG potrebbe inserire nella trattativa una proposta di scambio con Randal Kolo Muani, soluzione che intrigherebbe la Juventus sotto il profilo tecnico. Con il mercato alle porte, la posizione di David appare sempre più centrale nelle strategie estive bianconere: una cessione che potrebbe finanziare nuovi innesti e, allo stesso tempo, offrire al canadese l’occasione di rilanciarsi in un contesto a lui più familiare.