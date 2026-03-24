Juve, Di Marzio su Vlahovic: “A breve si potrebbe trovare un accordo”

Gianluca Di Marzio riporta importanti aggiornamenti legatI al futuro di Dusan Vlahovic. Secondo l’esperto di calciomercato, a breve la Juventus e il serbo potrebbero trovare un accordo per il rinnovo di contratto.

Sono ore calde sul fronte rinnovo di Dusan Vlahovic con la società bianconera. La Vecchia Signora e il centravanti serbo, sono al lavoro per trovare la giusta intesa, dopodiché si potrà procedere a mettere nero su bianco.

Sul punto, è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che si è espresso così:

“La volontà del club è chiara e nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare. Si parlerà del compenso e si parte da una base che lascia respirare ottimismo, visto che entrambe le parti vogliono andare a dama, Vlahovic vuole rilanciarsi a Torino e la Juve è pronta a puntare su di lui con Spalletti in panchina, sono i presupposti migliori possibili perché alla fine si possa trovare un accordo“.