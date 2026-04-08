NEXT GEN| Vittoria per 2-1 dei bianconeri contro la Ternana!

I giovani della Juventus hanno trionfato in campionato in casa contro la Ternana, imponendosi per 2-1. Playoff conquistati per Brambilla!

Vittoria pesante al Moccagatta e playoff conquistati

Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, la Juventus Next Gen supera 2-1 la Ternana Calcio nel recupero della 34ª giornata del girone B di Serie C e stacca aritmeticamente il pass per i playoff. La squadra di Massimo Brambilla costruisce il successo con personalità, organizzazione e lucidità nei momenti chiave del match. Le reti di Puczka nel primo tempo e di Guerra nella ripresa premiano un gruppo giovane ma sempre più maturo, capace di gestire l’inerzia della partita e di reagire con prontezza al pareggio ospite. È una vittoria che pesa in classifica e che certifica la crescita costante del progetto bianconero.

Primo tempo di controllo e vantaggio meritato

L’approccio della Next Gen è deciso fin dai primi minuti, con un possesso palla ordinato e la volontà di comandare il gioco. Il primo squillo arriva su palla inattiva proprio con Puczka, il cui mancino insidioso costringe D’Alterio a una respinta attenta. Il vantaggio arriva al 10’: splendida combinazione nello stretto tra Puczka e Gunduz, con l’esterno austriaco che si inserisce e incrocia di sinistro sul palo lontano, firmando l’1-0 e il suo decimo centro stagionale. La Ternana prova a reagire soprattutto sulle palle inattive, ma la difesa juventina resta compatta. Prima dell’intervallo ci prova anche Faticanti da fuori, ma il portiere ospite chiude lo specchio.

Ripresa intensa, reazione Ternana e risposta bianconera

Nel secondo tempo Gunduz sfiora subito il raddoppio con un tiro a giro che impegna D’Alterio. Poi cresce la pressione della Ternana e sale in cattedra Mangiapoco, decisivo su una conclusione dal limite di Orellana. Al 62’, però, Aramu trova il pareggio con un mancino potente dalla distanza. Gli ospiti mantengono il possesso, ma a dieci minuti dalla fine la Next Gen colpisce: Pagnucco sfonda a destra e serve un cross perfetto per Guerra, che di testa firma il 2-1.

Mangiapoco decisivo e traguardo centrato

Nel recupero è ancora Mangiapoco a blindare il risultato con due interventi straordinari, tra riflessi e coperture perfette dello specchio. Il triplice fischio certifica una vittoria di carattere che vale i playoff e premia la maturità di un gruppo giovane ma competitivo, sempre più consapevole dei propri mezzi.

Numeri da playoff

La stagione della Juventus Next Gen in Serie C si è dimostrata solida e competitiva: i bianconeri occupano una posizione di alta classifica nel girone, con 48 punti in 33 giornate, con 13 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte con una media di oltre un gol a partita (43 reti realizzate e 41 subite) e un impatto offensivo costante lungo tutto il campionato.