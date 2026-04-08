Mercato Juve, Di Marzio: “Bianconeri molto attivi in queste settimane”

La Juventus è molto attiva per cercare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Diversi nomi sulla lista della dirigenza bianconera che è una delle più attive in queste settimane.

Come vi raccontiamo già da diverse settimane, la dirigenza bianconera è molto attiva in questi giorni per cercare di programmare al meglio la prossima stagione. Certamente molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma nel frattempo la Vecchia Signora starebbe già allacciando i primi contatti con gli obiettivi individuati.

Sul punto è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che nel corso di Sky Sport ha riportato importanti aggiornamenti sulle manovre del club bianconero.



Le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio

“In questo momento è una delle squadre italiane che si sta comunque muovendo di più, chiedendo informazioni, creando contatti, cercando di capire, per esempio, soprattutto tre situazioni legate a giocatori in scadenza di contratto forti. Uno è Senesi, difensore del Bournemouth, poi ci sono Goretzka, che giocherà contro il Real Madrid, anche se inizialmente in panchina, che è un campione del Bayern in scadenza, e l’altro è Bernardo Silva, in scadenza del Manchester City.

È ovvio che per Goretzka e per Bernardo Silva, sarà importante vedere se i bianconeri entreranno in Champions League. Prima di tutto perché sono giocatori che vogliono ancora disputare la massima competizione, poi anche per una maggiore disponibilità economica da parte della Juventus.



Per quanto riguarda il futuro portiere, è vero che i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo profilo e, uno di questi è Allison del Liverpool. Naturalmente non è il solo nome sulla lista, ma diciamo resta uno dei preferiti.

In attacco la situazione legata al rinnovo di Vlahovic è ferma, ma molto probabilmente nella prossima settimana succederà qualcosa. Ma a prescindere da tutto ciò, la Juventus vuole acquistare un altro centravanti, che sia Kolo Muani o Darwin Nuñez. Quindi in ballo ci sono tanti nomi, bisognerà capire quale potranno essere i profili giusti per migliorare e rinforzare ancora di più la squadra”.