Mercato Juve, David ai saluti? Un top club sulle sue tracce

Una stagione piuttosto sfortunata fino ad ora per Jonathan David alla Juve. Può anche essere l'ultima in Serie A?

Il colpo a parametro zero migliore della scorsa stagione, almeno in prospettiva. Invece, purtroppo per la Juve, per Jonathan David la prima stagione italiana è decisamente sotto le aspettative: solamente 7 gol e 5 assist fino ad ora. Il canadese resta un attaccante di grande prospettiva, ma un’offerta importante farebbe vacillare la società.

Il Paris Saint-Germain guarda alla Serie A per rinforzare l’attacco e individua nell’ex Lille il possibile nuovo centravanti per la prossima stagione. Luis Enrique lo ha chiesto alla dirigenza parigina: il numero 30 della Signora conosce già la Ligue 1 e sarebbe un profilo affidabile per il futuro. Comolli e Ottolini lo valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro.