Juve, Balzarini sul mercato estivo: “Diversi giocatori sono in uscita”

Diversi giocatori potrebbero lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Come ha spiegato Gianni Balzarini ci sono almeno tre bianconeri in uscita.

In casa Juve si pensa già a programmare la prossima stagione. Come vi abbiamo già anticipato, la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a mister Spalletti i giusti rinforzi. Allo stesso tempo però, bisognerà fare i conti anche con alcune uscite, sia per fare spazio in lista e soprattutto per ricavare fondi da poi reinvestire in sede di mercato. Sul punto si è espresso il giornalista Gianni Balzarini, che ha così parlato:

“Kostic è in scadenza, Koopmeiners e Miretti sono sul mercato, nel senso che se arriva un’offerta giusta, importante, viene presa in considerazione, posto che qualunque offerta importante verrebbe presa in considerazione per qualunque calciatore, perché gli incedibili non esistono più. Cabal? Credo che anche per lui ci siano poche chance”.