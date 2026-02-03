Juve, ai dettagli il rinnovo di Locatelli: ufficialità a breve
Rinnovo contrattuale in fase di definizione, la Juve continua a concentrarsi sul prolungamento dei propri giocatori simbolo
Rinnovo contrattuale in fase di definizione, la Juve continua a concentrarsi sul prolungamento dei propri giocatori simbolo
Preoccupano le condizioni di Yildiz, che nelle ultime settimane è alle prese con un infortunio che lo mette in dubbio per le prossime sfide.
La lista dei convocati della Juve in vista della gara contro l'Atalanta. Tra i nomi, spunta soprattutto quello di Riccardo Radu
Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.
Dopo l'ennesimo infortunio stagionale, la Juve sta valutando di rinegoziare le cifre del rinnovo di Dusan Vlahovic
Pessime notizie per la Juve. Dopo la vittoria nella gara contro il Genoa, sono usciti i risultati dei test di Vlahovic e Perin
Alle 18 di questo pomeriggio, la Juve scenderà in campo contro il Genoa. Di seguito le probabili formazioni del match
I bianconeri da domani cominceranno a preparare la sfida contro i rossoblù. Nel frattempo però Milik si è allenato nonostante il giorno di riposo.
In vista del match contro il Genoa, in programma alle 18 del Lunedì dell'Angelo, la probabile formazione della Juve di Spalletti
Il terzino svedese dopo un mese e mezzo fermo ai box per un problema al soleo, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni.
Nella giornata di oggi, la Juve ha aperto le porte all'Academy bianconera di Miami. I giovani hanno incontrato la prima squadra e il mister
In vista dell'importante match di stasera, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati bianconeri
Il centrocampista francese conta di esserci nel match di sabato contro il Sassuolo. Domani è previsto il suo rientro in gruppo.
Primo allenamento per la Juve di Luciano Spalletti in vista della delicata sfida contro il Sassuolo. Le condizioni di Thuram e Vlahovic
Dusan Vlahovic, centravanti della Juve, sarebbe dovuto essere almeno convocato. Ecco il motivo dell'assenza di ieri sera
Durante l'allenamento di oggi si è rivisto Dusan Vlahovic, finalmente recuperato e a disposizione di Spalletti.
Il tecnico della Juve Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: Vlahovic è a disposizione per il rush finale
Giorni liberti per i giocatori della Juventus, ma non per Edon Zhegrova. Il kosovaro vuole rilanciarsi dopo le panchine delle ultime partite.
Niente allenamenti tra oggi e domani per i bianconeri, che inizieranno a preparare la sfida contro l'Udinese solo a metà settimana
Buone notizie in casa Juve. Il centravanti bianconero Dusan Vlahovic, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo
Luciano Spalletti, tecnico della Juve, dopo la seduta di scarico di ieri ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi
Dalla settimana prossima il centravanti serbo dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni.
Out da novembre, l'attaccante serbo si avvicina al rientro: può diventare un'opzione per Spalletti in questo finale di stagione
A due giorni dallo scontro Champions contro il Como, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori della Juve
Arrivano buone notizie per mister Spalletti in vista della gara contro l’Inter: Weston McKennie questa mattina si è allenato regolarmente.
Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha visitato il training center della Juve nell'odierna mattinata
Conceiçao rimane a rischio per la gara di domani contro la Lazio. Al suo posto si prepara per un maglia da titolare Fabio Miretti.
Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista del quarto di finale di Coppa Italia, Atalanta-Juve, in programma alla New Balance Arena
Le ultime notizie dalla Continassa, in vista della gara di Coppa Italia della Juve contro l'Atalanta di Palladino
Il centravanti della Juve finalmente si rivede alla Continassa. Ecco in quale partita potrebbe rientrare il numero nove serbo