Juve News

Continassa

Le ultime dal campo di allenamento della Juventus. Aggiornamenti sulla formazione, sugli infortunati e sulle possibili scelte da parte di Thiago Motta. Tutto quello che c'è da sapere in diretta dagli inviati di Juvenews.eu.
Juan Cabal, Juventus

Juve, Cabal si è fermato per un fastidio muscolare

L. Focolari

Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.

Holm

Juventus, Emil Holm torna in gruppo

S. Palminteri

Il terzino svedese dopo un mese e mezzo fermo ai box per un problema al soleo, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni.

Luciano Spalletti

Juve, alla Continassa arriva l'Academy di Miami

S. Palminteri

Nella giornata di oggi, la Juve ha aperto le porte all'Academy bianconera di Miami. I giovani hanno incontrato la prima squadra e il mister

Bremer

Juve-Como, le condizioni di Bremer e David

R. Focolari

A due giorni dallo scontro Champions contro il Como, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori della Juve

Convocati

Juventus, terminato l’allenamento mattutino

L. Focolari

Arrivano buone notizie per mister Spalletti in vista della gara contro l’Inter: Weston McKennie questa mattina si è allenato regolarmente.

Conceiçao

Juventus-Lazio, Conceiçao a rischio forfait

L. Focolari

Conceiçao rimane a rischio per la gara di domani contro la Lazio. Al suo posto si prepara per un maglia da titolare Fabio Miretti.