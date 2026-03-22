Juventus, Hjulmand non è più un obbiettivo per la dirigenza

La Juventus sembra aver raffreddato in modo significativo il proprio interesse per Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona a lungo seguito come possibile rinforzo per la mediana. Secondo quanto riportato da A Bola, il club bianconero difficilmente presenterà un’offerta nella prossima sessione estiva, a meno di cambiamenti sostanziali nello scenario attuale.

Hjulmand-Juventus, i contatti in passato

Hjulmand non rappresentava una novità per la dirigenza juventina, avendolo già osservato da vicino durante la sua esperienza in Italia con la magia del Lecce. Tuttavia, è stata la crescita mostrata in Portogallo a far aumentare l’attenzione nei suoi confronti. In particolare, la sfida di Champions League disputata all’Allianz Stadium contro la Juventus. In quella sfida, il centrocampista aveva confermato le sue qualità già note: una prestazione solida, fatta di personalità e leadership, che aveva colpito gli osservatori bianconeri.

Proprio queste caratteristiche, però, rappresentano oggi uno degli ostacoli principali all’operazione. Il danese ricopre infatti lo stesso ruolo di Manuel Locatelli, attuale punto di riferimento del centrocampo e capitano della squadra. L’eventuale arrivo di un profilo con simili responsabilità tecniche e carismatiche potrebbe creare sovrapposizioni difficili da gestire all’interno dello spogliatoio.

Juventus, la costruzione della prossima rosa

A questo si aggiunge una riflessione più ampia sulla costruzione della rosa. Dopo una stagione attualmente al di sotto delle aspettative, la Juventus è chiamata a ridefinire le proprie priorità sul mercato. Alcuni reparti necessitano di interventi più urgenti. Il centrocampo, però, non è una priorità per la dirigenza bianconera. Spalletti non ha chiesto esplicitamente che arrivi un centrocampista, ed è soddisfatto dei suoi giocatori. Alcuni elementi saranno messi fuori rosa, ma a centrocampo l’unico vero indiziato per la cessione è Koopmeiners.

Restano aperti anche nodi importanti, come il futuro di Dušan Vlahović, ancora in bilico tra rinnovo e possibile cessione. In questo contesto, l’investimento su Hjulmand non appare più una priorità.

Il futuro di Hjulmand

Si allontana dunque la pista che lo riporterebbe in Serie A. Per il centrocampista danese si aprono scenari interessanti soprattutto in Premier League. Club come Manchester United, Manchester City e Tottenham hanno già mostrato interesse concreto. Lo United, in particolare, potrebbe dover sostituire Casemiro, destinato a lasciare il club, mentre il City può contare sui rapporti interni costruiti negli anni tra dirigenza e Sporting.

La clausola rescissoria fissata dallo Sporting è di 80 milioni di euro, ma esisterebbe un’intesa informale per una cessione attorno ai 50 milioni. Una cifra importante, che però non sembra scoraggiare i club inglesi. Per la Juventus, invece, il capitolo appare destinato a chiudersi, almeno per il momento.