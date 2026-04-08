Il calcio italiano a Perth: quest’estate ci sarà la Juve, ma non solo

Sono state rese note le date in cui la Juventus andrà in Australia per la pre-season estiva. A Perth ci saranno anche altre squadre italiane.

Il calcio italiano sbarcherà in Australia nell’estate 2026 con un mini-tour di grande richiamo che vedrà protagoniste Inter, Juventus e Milan. Le tre squadre saranno impegnate a Perth, capitale dell’Australia Occidentale, dove alcune delle rivalità più iconiche della Serie A andranno in scena all’Optus Stadium davanti al pubblico locale. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di internazionalizzazione del brand Serie A e dei suoi club più rappresentativi, che puntano a consolidare la propria presenza in un mercato sportivo in forte crescita come quello dell’area Asia-Pacifico.

Il debutto storico dell’Inter in Australia

Per l’Inter sarà un debutto assoluto nel continente australiano. I nerazzurri parteciperanno a un torneo estivo dedicato ai club italiani e disputeranno due amichevoli di alto profilo: mercoledì 5 agosto il derby contro il Milan, mentre sabato 8 agosto affronteranno la Juventus. Un’occasione unica per i tifosi australiani di vivere dal vivo sfide che hanno scritto pagine fondamentali del calcio italiano. La prevendita dei biglietti inizierà il 14 aprile, con la vendita libera prevista dal giorno successivo, segno di un’attesa già molto alta attorno all’evento.

La Juventus tra campo, tifosi e visione commerciale

Anche la Juventus sarà protagonista con lo “Juventus Summer Tour powered by Jeep”, inserito all’interno di “Calcio Italiano”, il festival dedicato alla Serie A. Dopo la sfida con l’Inter dell’8 agosto, i bianconeri torneranno in campo martedì 11 agosto contro il Palermo, sempre all’Optus Stadium. Il tour sarà accompagnato da eventi dedicati ai tifosi, organizzati insieme agli Juventus Official Fan Club e alle Juventus Academy presenti sul territorio: in Australia esistono già tre fan club ufficiali e tre academy bianconere, una proprio a Perth, segno di un legame sempre più radicato. Per il club torinese si tratta anche di una vetrina strategica per rafforzare la presenza dei partner globali nel mercato Asia-Pacifico.

Il ritorno del Milan e il fascino del derby all’estero

Il Milan, invece, tornerà a Perth per il terzo anno consecutivo nell’ambito del Pre-Season Tour 2026. Dopo le precedenti esperienze contro Roma e Perth Glory, i rossoneri porteranno in Australia uno degli appuntamenti più attesi del calcio europeo: il derby della Madonnina contro l’Inter. Oltre alle partite, il club potrà contare su strutture di allenamento moderne e su una comunità di tifosi numerosa e appassionata. Con derby storici, sfide di prestigio e iniziative dedicate ai supporter, Perth si prepara così a diventare per alcuni giorni la capitale del calcio italiano, celebrando la passione per la Serie A dall’altra parte del mondo.