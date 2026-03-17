Juventus, spunta il nome di Koné dal Sassuolo!

Tra i tanti nomi che circolano per rafforzare il centrocampo della Juventus, è spuntato il nome di Ismael Koné, del Sassuolo.

La Juventus guarda con interesse a Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo che si sta mettendo in evidenza in questa stagione sotto la guida di Fabio Grosso. Il classe 2002 è diventato uno dei profili più seguiti per rinforzare la mediana bianconera, tanto che gli osservatori juventini sono stati più volte presenti al Mapei Stadium.

Koné è un centrocampista moderno e completo: abbina forza fisica, dinamismo e qualità nel palleggio. Alto circa 1,88 m, è efficace nel recupero palla ma anche negli inserimenti offensivi, come dimostrano i 5 gol stagionali. Può giocare sia come mediano in un centrocampo a due sia come mezzala, grazie alla sua capacità di coprire ampie porzioni di campo. Un profilo perfetto per Spalletti.

Nato in Costa d’Avorio e cresciuto calcisticamente in Canada, il suo percorso è stato in costante ascesa fino all’approdo in Europa. Il Sassuolo ha puntato forte su di lui, riscattandolo dal Marsiglia per circa 12 milioni di euro. Oggi però la sua valutazione è cresciuta rapidamente: per portarlo via serviranno almeno 25-30 milioni, cifra destinata a salire se il rendimento resterà su questi livelli. Anche con la nazionale canadese, allenata da Jesse Marsch, Koné è ormai un punto di riferimento.

Sulla sua traccia non c’è solo la Juventus: anche Inter e Roma seguono il giocatore da tempo. I buoni rapporti tra Juve e Sassuolo potrebbero facilitare un eventuale affare, ma la concorrenza resta alta.

Koné rappresenta un investimento importante per il futuro, e la Juventus continua a monitorarlo con attenzione.