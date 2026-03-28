Mercato Juve, su Bernardo Silva c’è anche il Barcellona

Bernardo Silva è un nome che piace molto alla Juve, ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona. Il club catalano si è mosso per ottenere le prime informazioni.

Come vi abbiamo già raccontato da diverse settimane, l’obiettivo della Juventus è chiaro: alzare il livello della rosa con innesti importanti e funzionali. Strategia questa che dovrà essere accompagnata da investimenti importanti, e proprio per questo il nome in cima alla lista è quello di Bernardo Silva.

Il centrocampista portoghese, che a fine stagione lascerà il Manchester City, rappresenterebbe l’identikit ideale per rafforzare il centrocampo bianconero. Naturalmente sul giocatore non si è mossa solamente la Juventus, ma già diversi club avrebbero allacciato i contatti con il suo entourage.

Uno di questi è il Barcellona, il club catalano infatti già da diverse settimane starebbe parlando con il suo procuratore per capire la fattibilità dell’operazione. Un segnalo chiaro per la dirigenza bianconera, che se vorrà aggiudicarsi le prestazioni del portoghese, dovrà agire in anticipo e battere la concorrenza.