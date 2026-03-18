Juventus, ecco perché Bernardo Silva sarebbe il colpo perfetto

Il calciatore portoghese si libererà a parametro zero quest'estate. Il fantasista non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City.

Sono in corso i preparativi per la prossima stagione, e la Juventus ripartirà con Luciano Spalletti. L’ambizione è quella di tornare a vincere ed arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Per farlo, servono giocatori all’altezza. La Juventus rinforzerà la sua rosa, e cerca giocatori che portino esperienza e qualità alla rosa. Un nome ricorrente è quello di Bernardo Silva, che sarà ingaggiabile a parametro zero quest’estate.

Il portoghese potrebbe diventare un nuovo calciatore della Juventus. La trattativa è ancora lunghissima e con tanta concorrenza, ma la dirigenza bianconera l’ha individuato come uno degli obbiettivi principali. Comolli e i suoi collaboratori si sono messi in contatto con l’agente del giocatore, Jorge Mendes. Spalletti sogna un giocatore del genere da inserire in rosa.

L’accordo tra la Juventus e il suo allenatore prevede un ciclo breve, ma vincente. Per questo sono stati individuati profili ben specifici per il calciomercato. Le qualità tecniche di Bernardo Silva non si discutono, e farebbero molto comodo in una squadra come la Juventus. Spalletti vuole giocatori già pronti da inserire, con tante partite alle spalle.

Il portoghese ad agosto compirà 32 anni, e gioca nel Manchester City dal 2017. Ha esordito in Champions League ancor prima di approdare in Inghilterra. La sua prima partita risale alla stagione 2014-2015, quando vestiva la maglia del Monaco. Nella massima competizione europea ha segnato 14 gol, e ne è stato campione nella stagione 2022-2023.

Un curriculum da invidiare quello del numero 10 portoghese. La Juventus cerca proprio un giocatore del genere: esperienza, carisma, qualità. In poche parole, un campione.