Juventus, arriva Goretzka? Ora è in cima alla lista

Goretzka sarà uno degli svincolati di lusso in questo mercato estivo. Tra la Juve e il tedesco ci sono già stati dei contatti in passato.

Il nome di Leon Goretzka torna di moda a Torino, sponda bianconera. Il calciatore si libererà a parametro zero dal Bayer Monaco, in ci ha trascorso quasi sette stagioni. Nel 2018 ha infatti raggiunto la squadra della baviera, battendo la concorrenza…della Juventus.

I destini della Vecchia Signora e di Goretzka si sono incrociati in vari momenti della carriera del tedesco.

Il primissimo incontro ci fu nel 2010, all’inizio della carriera del centrocampista. Il primo ad accorgersi di lui fu l’allora direttore sportivo delle squadre giovanili, Giovanni Rossi. Vide un ragazzo diverso dagli altri, e lo segnalò subito a Fabio Paratici, ai tempi ancora ds della Juventus. I primi contatti furono positivi, con addirittura Mino Raiola e il responsabile delle squadre giovanili, Gianluca Pessotto, che illustrarono alla famiglia di Goretzka il loro piano e progetto. Fu proprio la famiglia di Bochum a interrompere i rapporti. Il figlio avrebbe prima dovuto diplomarsi proprio nella cittadina dove giocava, e poi avrebbe potuto trasferirsi in un altro club. Il ragazzo bruciò le tappe e lascerà Bochum nel 2013, un anno prima del diploma, per trasferirsi a Gelsenkirchen, la città dello Schalke 04, distante appena 15 chilometri.

Nel 2018 la Juventus ci riprovò. Alla fine del suo contratto con lo Schalke 04, l’amministratore delegato Beppe Marotta, insieme ancora a Fabio Paratici, provarono a portare a Torino il giocatore. Paratici non l’aveva mai perso di vista, ma anche questo tentativo andò a vuoto. Goretzka preferì restare in patria, e scelse la destinazione migliore: il Bayer Monaco. In quell’estate arrivò poi Emre Can, anche lui da svincolato.

Oggi la Juventus è alla ricerca di un centrocampista di qualità ed esperienza, vista l’età media abbastanza bassa della rosa. Il nome di Goretzka è sicuramente allettante, ma la concorrenza rimane alta. Dalla Germania sono sicuri che il sogno del centrocampista sarebbe quello di giocare nell’Arsenal. La dirigenza bianconera continua a lavorare sottotraccia, sperando che la terza volta sia quella buona.