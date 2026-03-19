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Gravina

SERIE A| Ufficiali le dimissioni di Gabriele Gravina

S. Palminteri

Erano nell’aria ed ora è anche ufficiale: Gabriele Gravina nel corso del Consiglio Federale ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della FIGC.