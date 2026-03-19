Corsa Champions, gli incroci di Juventus, Milan, Roma e Como
La lotta per la qualificazione in Champions League non è mai stata così accesa. Vediamo il calendario delle maggiori pretendenti.
La lotta per la qualificazione in Champions League non è mai stata così accesa. Vediamo il calendario delle maggiori pretendenti.
Nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus è stata superata dall'Inter di Christian Chivu in un primato storico di oltre mezzo secolo.
Sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri negli impegni contro Lussemburgo e Grecia.
Sono state rese note le date in cui la Juventus andrà in Australia per la pre-season estiva. A Perth ci saranno anche altre squadre italiane.
Termina l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia. Il commissario tecnico ha risolto il proprio contratto con la FIGC.
Le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juventus in merito al tracollo dell’Italia. Secondo Alessio Tacchinardi è giusto ripartire con cambiamenti ai vertici del sistema.
Il messaggio dell’ex portiere della Juventus che ha deciso di dimettersi dal ruolo di capo delegazione dell’Italia.
Erano nell’aria ed ora è anche ufficiale: Gabriele Gravina nel corso del Consiglio Federale ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della FIGC.
Fabio Capello non nasconde la sua amarezza per il mancato accesso dell’Italia al prossimo Mondiale. Leggiamo le sue parole a La Gazzetta dello Sport.
Il duro sfogo di Fabio Caressa al termine della gara contro la Bosnia: “Non è possibile che rimangano tutti al loro posto”.
Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon al termine della finale playoff contro la Bosnia.
Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso al termine della finale playoff contro la Bosnia. Ancora una delusione per l’Italia che dovrà rinunciare al Mondiale per la terza volta consecutiva.
Il portiere degli azzurri Gigi Donnarumma ha parlato in merito al match di questa sera contro la Bosnia.
Conto alla rovescia per la sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia. Calcio d'inizio alle 20:45, i convocati e le scelte tattiche di Gattuso.
Manca sempre meno alla finale per l'accesso al Mondiale tra Bosnia ed Erzegovina e Italia. Cosa filtra a Coverciano: le ultime sulla partita.
Kerim Alajbegovic non ha dubbi: “Contro l’Italia daremo il massimo per andare al Mondiale, siamo una squadra forte”.
Le dichiarazioni del Ct Gennaro Gattuso, al termine della gara valida per la seminale playoff per accedere al prossimo Mondiale.
Le parole del capitano bianconero al termine della gara vinta dall’Italia per 2-0. Gli azzurri giocheranno la finale contro la Bosnia.
Mateo Retegui ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della delicata sfida contro l’Irlanda del Nord.
Le parole del Ct azzurro Gennaro Gattuso. Questa sera a Bergamo andrà in scena la gara tra Italia e Irlanda del Nord.
Il centrocampista turco racconta del mancato rinnovo con il Milan e il trasferimento in maglia nerazzurra.
Le dichiarazioni di Dino Zoff alla vigilia dell’importantissima gara di domani tra gli azzurri e l’Irlanda del Nord.
Il centrocampista irlandese Patrick Kelly ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Italia.
In una lunga intervista concessa a Rivista Undici, Luigi De Siervo, spiega le sue preoccupazioni in merito ad una posizione sempre più dominante da parte delle leghe internazionali.
Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di giovedì sera contro l’Irlanda del Nord.
Nella sfida tra Como e Pisa di domenica 22 marzo alle 12:30, la squadra di Cesc Fabregas si è imposta contro i toscani.
Dopo le partite del sabato della Serie A, valide per la trentesima giornata, la classifica cambia molto in attesa delle sfide di oggi.
Questa giornata di Serie A è ci regalerà, forse qualche sorpresa. Il Milan dovrà difendere il secondo posto, la Juve la conquista del quarto.
È ufficiale la lista dei giocatori chiamati da Gennaro Gattuso per la gara dei playoff contro l’Irlanda del Nord. Tra i convocati compaiono tre giocatori bianconeri.
Le dichiarazioni dell’ex centravanti sul sistema calcio in Italia e su quale sarà il futuro della Nazionale.