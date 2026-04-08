Juventus, Spalletti tra rinnovo e la sfida contro l’Atalanta

Tarda ad arrivare l'ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti. Intanto il tecnico prepara la delicata sfida di sabato contro l'Atalanta.

Non c’è preoccupazione in casa Juventus, ma inizia a crearsi qualche dubbio. Il rinnovo di Luciano Spalletti non è in discussione, eppure l’ufficialità era prevista per queste settimane. Sarebbe dovuta arrivare durante la sosta per le nazionali, poi è stata posticipata a prima di Pasqua. Le scadenze non sono state rispettate, ma nel mentre Spalletti dovrà fare i conti con una classifica che lo vede ancora fuori dalla prossima Champions League. La richiesta della società è quella di centrare il quarto posto, occupato dal Como che dista soltanto un punto.

La Juventus si prepara ad una sfida cruciale contro l’Atalanta che si giocherà sabato 11 alle 20:45. Sarà una sfida importante, visto l’impegno dei comaschi contro l’Inter.

Spalletti senza McKennie: le soluzioni

Diffidato e ammonito contro il Genoa, Weston McKennie non ci sarà contro l’Atalanta. Il centrocampista americano è uno dei protagonisti assoluti di questa stagione della Juventus, con 5 gol e 6 assist in 30 partite. Soprattutto dall’arrivo di Spalletti, il texano ha trovato sempre più continuità nel minutaggio, ripagando il mister con ottime prestazioni. Il suo apporto in fase offensiva è quello che mancava alla Juventus nelle scorse stagioni.

Ora Spalletti dovrà trovare il modo di sostituirlo. Due soluzioni possibili: il rilancio di Koopmeiners o la scelta di Boga. Se venisse scelto l’olandese allora si tratterebbe di un robusto 4-3-3. Con l’ivoriano, invece, si tratterebbe di un 4-2-3-1, con Yildiz (o lo stesso Boga) che verrebbe a giocare da trequartista con David prima punta. Entrambi i giocatori sfiderebbero il loro passato, vista la loro carriera nell’Atalanta, decisamente più brillante per Koopmeiners. Sarà da sciogliere il dubbio su chi sarà il compagno di reparto di Thuram e Locatelli, gli unici certi di una maglia da titolare, qualunque sia il modulo.

Perché il rinnovo non arriva?

Inizia a sorgere qualche malumore per il ritardo del rinnovo di Spalletti. I media e i giornalisti aspettavano l’ufficialità in queste settimane, ma non è arrivata. Chiellini e Ottolini ribadiscono la fiducia e la voglia di rinnovare l’allenatore toscano, ma occhio a non portarla troppo per le lunghe. Spalletti rischia di creare qualche malumore in società, qualora gli ultimi nodi contrattuali non venissero sciolti in breve. Il tecnico toscano è concentrato su questo finale di stagione per centrare la Champions. La qualificazione alla maggiore competizione europea accontenterebbe sia l’allenatore sia la società. Mancano sempre alcuni dettagli, ma per deciderli servono ambe le parti.

Che Spalletti si voglia assicurare prima il quarto posto? Il calciomercato richiesto dall’ex CT azzurro comprende nomi e cifre importanti, e il “Mago di Certaldo” non vuole ritrovarsi con promesse non mantenute.