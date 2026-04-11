Riccardo Focolari

Mercato Juve, Di Gregorio out? Il Bologna ci pensa
Dopo due stagioni non all'altezza, la Juve sta pensando di cedere Michele Di Gregorio. Il Bologna vorrebbe approfittare
Dopo due stagioni non all'altezza, la Juve sta pensando di cedere Michele Di Gregorio. Il Bologna vorrebbe approfittare
La lotta per la qualificazione in Champions League non è mai stata così accesa. Vediamo il calendario delle maggiori pretendenti.
L'infortunio di Yildiz non preoccupa l'ambiente bianconero. Il turco, però, dovrà essere gestito in vista del Mondiale con la sua Turchia.
I numeri difensivi dei bianconeri sono in netto miglioramento rispetto ad un ultimo periodo complicato, portando a casa risultati utili.
La rivoluzione sulle fasce partirà dalla sinistra, in cui i nomi per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso sono stati già individuati.
La Juventus ha comunicato il bollettino medico durante la mattinata, informando i tifosi delle condizioni di Akzadiuz Milik.
Alle 20.45 di domenica la Juve ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna. Ecco chi sarà l'arbitro dell'importante sfida
In audizione davanti alla Commissione Cultura del Senato, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato della situazione della FIGC
Il Giudice Sportivo, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei calciatori espulsi e dei diffidati in vista delle prossime giornate
Juventus e Milan saranno assolute protagoniste in questi mesi, tra la fine del campionato e l'inizio del calciomercato estivo.
Preoccupano le condizioni di Yildiz, che nelle ultime settimane è alle prese con un infortunio che lo mette in dubbio per le prossime sfide.
L'obbiettivo per il centrocampo della Juve per la prossima stagione prende il nome di Stanislav Lobotka, già allenato da Spalletti al Napoli.
Nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus è stata superata dall'Inter di Christian Chivu in un primato storico di oltre mezzo secolo.
Di Gregorio potrebbe rimanere a Torino nonostante le voci di mercato e un periodo non brillantissimo, che gli ha fatto perdere la titolarità.
L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha parlato del futuro dei bianconeri e del calciomercato estivo che si avvicina.
La svolta della stagione della Juventus è partita dal gol di Gatti contro la Roma. La Champions passa anche da un incredibile Boga.
Nuovo nome per la difesa della Juventus. Si tratta di Kim Min-Jae, che Spalletti ha allenato nel suo unico anno al Napoli e che apprezza.
Mauro Icardi, vecchia conoscenza del campionato italiano, lascerà la Turchia in estate. In Serie A ci sono Milan e Juventus interessate.
La prestazione positiva di Holm contro l'Atalanta potrebbe portare ad un clamoroso dietrofront della società, che riflette sul suo riscatto.
Direttamente dalla conferenza stampa, l'ex bomber della Juve Cristiana Girelli ha analizzato il match della Nazionale contro la Serbia
Attraverso un tweet su X, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato le cifre del riscatto di Openda
La Juventus Primavera non riesce ad espugnare il campo del Parma. I ragazzi di Padoin escono sconfitti nella sfida di campionato.
Vittoria importante per i ragazzi della Juventus Next Gen, che superano in casa il Guidonia Montecelio con una vittoria di misura.
Nella Juventus Primavera potrebbe esserci una mini-rivoluzione. L'Inter è fortemente interessata ad uno dei dirigenti bianconeri.
L'ultimo arrivato, eppure il più decisivo. La Juventus è pronta a riscattare Jeremie Boga dopo i primi mesi perfetti dell'ivoriano.
Luciano Spalletti può festeggiare il suo rinnovo di contratto. Ha parlato così nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta.
La Juventus si gode la vittoria contro l'Atalanta. Spalletti porta a casa le buone prestazioni di alcuni giocatori meno sotto lente.
La partita arbitrata da Maresca è finita senza proteste da parte della Juve, al contrario della Dea che reclamava più fischi a loro favore.
Spalletti è stato intervistato nel post-partita a Sky. Il tecnico ha parlato così della vittoria, sofferta anche a causa di alcuni infortuni.
Jeremie Boga, l'autore dell'unico e decisivo gol della sfida, ha parlato così nel post-partita di Atalanta-Juventus a DAZN.