Federico Gatti continua a essere uno dei principali nomi sul taccuino del Napoli per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione. Il centrale della Juventus è considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e personalità, tanto da essere seguito con grande attenzione dalla dirigenza azzurra, che potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane qualora si creassero le condizioni giuste per intavolare una trattativa con il club bianconero.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, l'interesse del Napoli nei confronti del difensore non è una semplice indiscrezione, ma una pista concreta che viene monitorata da tempo.

Moretto ha spiegato come Federico Gatti goda della piena stima del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che conosce molto bene il giocatore dai tempi della Juventus. Anche Massimiliano Allegri, oggi alla guida degli azzurri, considera il centrale un elemento perfetto per il proprio sistema di gioco grazie alle sue qualità fisiche, all'aggressività nei duelli e alla leadership dimostrata nelle ultime stagioni.

Gatti al Napoli? “Sì, è qualcosa di reale perché Gatti piace tantissimo al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. È un calciatore che, per caratteristiche, piace anche ad Allegri", ha spiegato Moretto.

Il giornalista ha poi aggiunto un retroscena di mercato, rivelando come l'allenatore avesse già cercato un contatto con il difensore nei mesi scorsi: "Lo stesso Allegri ha già provato a contattarlo lo scorso gennaio, quando era ancora l'allenatore del Milan. Adesso bisognerà capire se il Napoli vorrà presentare un'offerta reale alla Juventus, ma posso assicurare che Gatti piace tantissimo".

La posizione della Juventus

Al momento non sarebbe ancora stata presentata un'offerta ufficiale, ma il nome di Gatti resta tra le priorità del Napoli per rinforzare il pacchetto arretrato. Molto dipenderà anche dalle valutazioni della Juventus, che non considera il difensore incedibile e potrebbe prendere in esame eventuali proposte ritenute congrue.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se il forte gradimento espresso da Manna e Allegri potrà trasformarsi in una vera trattativa.