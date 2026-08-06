Il mercato dei portieri entra nel vivo e la Juventus resta attenta alle possibili occasioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Paris Saint-Germain è in contatto con il Parma per Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 che ha attirato l'interesse del club francese. L'operazione potrebbe aprire scenari interessanti anche per i bianconeri, pronti a monitorare gli sviluppi della trattativa.

La strategia del PSG

L'eventuale trasferimento a Parigi, però, potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di una strategia più ampia. Il club francese, infatti, potrebbe decidere di acquistare Suzuki per poi girarlo immediatamente in prestito, permettendogli di trovare continuità e accumulare esperienza ad alto livello.

Tra le società interessate a questa possibile formula ci sarebbe anche la Juventus, da tempo attenta al portiere giapponese. La dirigenza bianconera valuta con attenzione l'opportunità di portare a Torino un talento giovane e con ampi margini di crescita.

Lo sviluppo della situazione potrebbe dipendere anche dalle altre mosse del PSG nel reparto portieri, in particolare dalle decisioni legate al futuro di Lucas Chevalier, che potrebbero modificare gli equilibri della rosa parigina.

Suzuki, un profilo che piace alla Juventus

Per la Juventus, il portiere nipponico rappresenta un'opzione interessante: giovane, con esperienza internazionale e con ancora ampi margini di miglioramento. L'obiettivo sarebbe quello di garantirgli continuità e minutaggio, elementi fondamentali per completare il suo percorso di crescita.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il trasferimento di Suzuki al PSG entrerà nella fase conclusiva e se, successivamente, la Juventus potrà provare ad assicurarsi il giocatore con la formula del prestito per la prossima stagione.