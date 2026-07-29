La Juventus Next Gen continua a muoversi sul calciomercato. Dopo diverse operazioni in entrata, ora è ufficiale anche una cessione: il difensore Lorenzo Villa si trasferisce a titolo definitivo al Sion.

Il comunicato della società bianconera

“Le strade della Juventus e di Lorenzo Villa si separano.

Il difensore centrale, classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al Sion, dopo aver vestito la maglia della Juventus Next Gen.

Arrivato in bianconero nel gennaio 2025 dopo l'esperienza al Pineto, Villa aveva portato con sé un importante bagaglio maturato tra i professionisti nel Girone B di Serie C. Con la Juventus Next Gen ha messo a disposizione della squadra fisicità e solidità difensiva, contribuendo al percorso del gruppo nel corso della sua permanenza a Torino.

Durante la scorsa stagione, 2025/26, Lorenzo ha giocato in prestito al Padova in Serie B e ora per lui si apre una nuova avventura nel campionato svizzero con la maglia del Sion.

In bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera, Lorenzo!”