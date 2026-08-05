La Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea in una delle amichevoli più attese dell'estate. Alla vigilia del match, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sul momento della squadra, sul mercato e sulle aspettative in vista dell'inizio della nuova stagione.

Spalletti promuove i nuovi acquisti

L'allenatore bianconero ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla società sul mercato, sottolineando come i nuovi innesti abbiano portato entusiasmo e qualità alla rosa. Un elogio particolare è stato riservato a Randal Kolo Muani, definito un giocatore di grande valore sia dal punto di vista umano che tecnico, mentre Alajbegovic è stato indicato come un giovane dal futuro promettente, seguito da tempo dalla dirigenza juventina.

Yildiz verso il rientro

Buone notizie anche per Kenan Yildiz. Spalletti ha spiegato che il percorso di recupero dell'attaccante sta procedendo secondo i programmi e che lo staff medico ha svolto un ottimo lavoro. La decisione definitiva sul suo impiego verrà presa dopo l'ultimo allenamento, ma non è escluso che possa trovare spazio per qualche minuto contro il Chelsea.

Attacco ricco di qualità

Parlando delle tante soluzioni offensive a disposizione, il tecnico ha evidenziato come la qualità non rappresenti un problema, a patto che tutti i giocatori riescano a rimanere coinvolti nelle due fasi di gioco. Più che il modulo, sarà quindi l'atteggiamento dei singoli a determinare l'equilibrio della squadra.

Mercato ancora aperto

Spalletti ha ribadito la massima fiducia nei confronti della dirigenza, confermando che restano ancora alcune operazioni da completare. Allenatore e società condividono le priorità per rinforzare ulteriormente la rosa e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.

L'obiettivo: dare continuità al progetto

Guardando alla nuova stagione, il tecnico ha spiegato di voler ripartire da quanto di buono mostrato dalla Juventus nella passata annata. L'obiettivo sarà dare continuità al gioco espresso nei momenti migliori, evitando quei passaggi a vuoto che hanno compromesso il raggiungimento di alcuni traguardi.

Il test contro il Chelsea

In chiusura, Spalletti ha definito il Chelsea un avversario di altissimo livello, elogiando la qualità della rosa inglese e del suo allenatore. Per la Juventus sarà un test importante per misurare la propria crescita e verificare se la squadra sia già pronta ad affrontare con il giusto approccio una stagione che richiederà di partire subito forte.