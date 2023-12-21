Mercato Juve, retroscena su un ex Serie A: "I bianconeri mi volevano. Ma..."
Un ex calciatore della Serie A poteva tornare in Italia per vestire la maglia della Juve. Ecco perché è saltata la trattativa
Un ex calciatore della Serie A poteva tornare in Italia per vestire la maglia della Juve. Ecco perché è saltata la trattativa
Qualora la Juve dovesse decidere di cedere Locatelli, Comolli avrebbe già in mente il nome del suo eventuale sostituto
Per la Juve si allontana la suggestione di mercato Bernardo Silva: il centrocampista portoghese viaggia verso il ritorno in patria
Un club inglese era pronto a sborsare una cifra irresistibile per Kelly. Ma la dirigenza della Juve ha bloccato le trattative
L'avventura di Tiago Djalò alla Juventus sembra giunta al capolinea. Il club bianconero, infatti, ha appena trovato l'intesa col Besiktas
Tra entrate e uscite il punto sul bilancio della Juventus in questo mercato. Comolli e Tudor chiamati all'impresa
La Juventus ha la necessità di fare mercato in entrata in difesa, e tra ritorni di fiamma e nuovi nomi la lista è lunga.
La decisione di Kolo Muani sarebbe chiara. Adesso la palla passa al PSG che potrebbe complicare la situazione.
Il giornale torinese riporta dell'interessamento della Juventus per l'esterno brasiliano del Flamengo: su di lui anche altre squadre
La Juventus ha avviato i contatti per Gyökeres: lo Sporting chiede 80 milioni, ma l’agente spinge per una cessione.
La Juve segue Wesley del Flamengo per la fascia destra: il talento brasiliano potrebbe diventare un obiettivo concreto nei prossimi giorni.
Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rinnovo di Dusan Vlahovic.
Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della Juventus e su Koopmeiners: ecco cosa ha detto
La Juventus valuta un colpo a sorpresa in attacco, oltre a Nico Gonzalez per cui si continua a lavorare sul mercato
Dalle ultimissime di mercato su Chiesa a Koopmeiners che si avvicina: facciamo il punto della situazione su tutto
Quale sarà il futuro di Szczesny alla Juve? Le parole del portiere polacco sulla possibilità di risolvere il proprio contratto
La Juve è alla ricerca di rinforzi per le fasce: piace Jadon Sancho del Manchester United, ma solo in prestito
La dirigenza bianconera ha preso i primi contatti per il trequartista islandese, al momento tra i migliori giocatori della Serie A
In Premier hanno puntato il talento argentino di proprietà della Juve. A gennaio potrebbero tornare alla carica per lui
Il centrocampista ex Roma ha rotto con il club francese. l'entourage l'ha proposto ai bianconeri che hanno rispedito al mittente l'offerta
Il centrocampista della nazionale spagnola stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera vista la sua duttilità e tecnica
Giuntoli ha strappato l'ok del papà agente per questo i bianconeri sentono di avere in pugno il ragazzo. ma occhio al rilancio del Napoli
L'attaccante italiano, vista l'esplosione di Yildiz, può andare in prestito per trovare minuti in ottica convocazione europea
Il Football Director bianconero si è inserito nella corsa alla mezz'ala per provare a superare i partenopei a oggi in vantaggio
Per il centrale portoghese si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre per il centrocampista si lavora per giugno
L'esterno serbo è tentato dall'offerte pregiate della Saudi Pro League. In caso d'addio, la Juve avrebbe già un accordo con l'ex Fiorentina
I bianconeri sono decisi di anticipare la concorrenza dei nerazzurri per il difensore portoghese. Ora bisogna convincere il giocatore
Il centrale bianconero estenderà il suo contratto di un anno con la Juve per poi andare a giocare 6 mesi in prestito ai giallorossi
L'attaccante del bologna sta sconvolgendo la serie a tanto da aprire una contesa fra i maggiori club. La Juve ha individuato la sua punta
Giuntoli è al lavoro per trovare dei rinforzi a gennaio per consentire alla squadra di puntare ai suoi obiettivi