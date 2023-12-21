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Calciomercato Juve

Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus

La Stampa: "Missione bianconera per Wesley"

S. Palminteri

Il giornale torinese riporta dell'interessamento della Juventus per l'esterno brasiliano del Flamengo: su di lui anche altre squadre

Gyokeres

Juve-Gyökeres: contatto con l’agente

S. Palminteri

La Juventus ha avviato i contatti per Gyökeres: lo Sporting chiede 80 milioni, ma l’agente spinge per una cessione.