La Juventus continua a muoversi sul mercato dei portieri e, nelle ultime ore, torna con forza il nome di Zion Suzuki, estremo difensore classe 2002 del Parma e della Nazionale giapponese. Il giovane portiere è da tempo seguito con attenzione dal club bianconero, che sta valutando diverse possibilità in vista della prossima stagione.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto direttamente sul proprio canale YouTube. L'esperto di mercato ha spiegato come la situazione di Suzuki sia strettamente legata anche alle strategie del Paris Saint-Germain, ormai vicinissimo a definire l'acquisto del portiere dal Parma.

Il PSG aspetta la risposta per Suzuki

Secondo quanto riferito da Romano, il Paris Saint-Germain sarebbe ormai in chiusura con il Parma per Suzuki. L'operazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, con la trattativa che sarebbe sostanzialmente arrivata alle battute finali.

Il nodo principale, a questo punto, non riguarda tanto il trasferimento del portiere giapponese a Parigi, quanto la soluzione che verrà individuata per il suo futuro immediato. Il PSG dovrà infatti decidere se puntare subito su Suzuki oppure se mandarlo in prestito per consentirgli di continuare a giocare con maggiore continuità.

La Juventus deve decidere

Come spiegato da Romano, la Juventus è alla ricerca di una soluzione per Michele Di Gregorio, dal momento che il club bianconero è intenzionato comunque a intervenire nel reparto dei portieri.

Suzuki rappresenta uno dei profili valutati dalla società, ma il suo possibile arrivo a Torino dipende inevitabilmente dalle decisioni del Paris Saint-Germain e, soprattutto, dalla formula che verrà scelta dai francesi.

Il club parigino, infatti, starebbe valutando due strade. La prima sarebbe quella di trattenere Suzuki a Parigi: in quel caso, però, diventerebbe necessario trovare una sistemazione per Lucas Chevalier. La seconda, invece, prevederebbe la cessione temporanea del portiere giapponese, aprendo così uno scenario particolarmente interessante per la Juventus.

Il PSG attende il club bianconero

Romano ha sottolineato un aspetto particolarmente importante: il Paris Saint-Germain aspetta una risposta definitiva dalla Juventus.

Il club francese, una volta definito l'accordo con il Parma per Suzuki, vuole infatti capire quale sarà la posizione dei bianconeri e se la Juventus intenderà inserirsi concretamente nell'operazione attraverso un prestito.

La situazione, dunque, resta in evoluzione. Da una parte c'è il PSG, ormai vicino all'acquisto del giovane portiere; dall'altra la Juventus, che deve definire le proprie strategie per il reparto e valutare attentamente l'opportunità rappresentata da Suzuki.