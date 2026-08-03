Joao Mario è pronto a lasciare la Juventus. Il laterale portoghese nella giornata di oggi, raggiungerà Firenze per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e completare gli ultimi passaggi prima della firma con il club viola. A riportarlo è Sky Sport.

La trattativa tra Juventus e Fiorentina è arrivata alla fumata bianca sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che permette ai bianconeri di sistemare una pedina fuori dal progetto tecnico e al giocatore di trovare maggiore continuità.

L’operazione consentirà alla Juventus di incassare subito una cifra pari a 1 milione di euro per il prestito del giocatore, con la Fiorentina che si è riservata la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per altri 9 milioni di euro al termine della stagione.

Il giocatore non rientrava nei piani di Spalletti

Il ritorno alla Continassa dopo l’esperienza in Emilia non ha cambiato lo scenario. Joao Mario era infatti da tempo considerato uno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus nell’ambito delle operazioni di mercato della dirigenza.

Il feeling con il progetto tecnico non è mai realmente decollato e il club bianconero ha scelto di puntare su una soluzione che possa garantire al giocatore spazio e valorizzazione, liberando allo stesso tempo una casella nella rosa.

La nuova avventura del portoghese sarà dunque con la maglia della Fiorentina, mentre la Juventus continua a lavorare sul mercato per completare la squadra in vista della prossima stagione.