La Juventus fa sul serio per Jhon Lucumí. Il club bianconero ha intensificato i contatti con il Bologna e nelle prossime ore è previsto un incontro diretto tra le due società per provare a chiudere definitivamente l’operazione.

La dirigenza juventina è pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro, bonus compresi, cifra sulla quale si cerca la quadra con il club emiliano. In un primo momento era stata valutata anche la possibilità di inserire Juan Cabal nell’affare, ma il colombiano non farà parte della trattativa.

Il prestito dell’ex Verona, infatti, seguirà un percorso separato e non condizionerà l’operazione Lucumí. Bologna e Juventus sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli economici e arrivare alla fumata bianca nel minor tempo possibile.

Accordo vicino: Lucumí aspetta la Juventus

Sul fronte del giocatore, invece, l’intesa è già stata raggiunta da tempo. Lucumí ha un accordo personale con la Juventus per un contratto fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione, mentre l’ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 2,5 milioni di euro a stagione.

A questo punto, dunque, la partita si gioca soprattutto tra i due club. Il summit in programma nelle prossime ore servirà a trovare l’incastro definitivo sulle cifre e sulla struttura dell’operazione. La Juventus vuole evitare ulteriori rallentamenti e punta a consegnare a Luciano Spalletti il nuovo centrale nel minor tempo possibile.

Per il tecnico bianconero si tratterebbe di un rinforzo importante per completare il reparto difensivo in vista dell’avvio ufficiale della stagione. La volontà della Juventus è chiara: chiudere l’affare e permettere a Lucumí di unirsi presto ai nuovi compagni.