La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per il centrocampo. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera resta in primo piano quello di Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente svincolato.

Romano: “Kessié aspetta ancora la Juventus”

A fare il punto sulla situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha parlato dei contatti ancora in corso tra il club bianconero e l’entourage del giocatore.

Secondo Romano, il nome di Kessié resta una possibilità da tenere in considerazione:

“Per la Juventus bisogna tenere sempre il nome di Franck Kessié. La Juve ha smarcato delle priorità: ha preso Kolo Muani che era l’assoluta prima scelta, si è buttata con forza sul colpo Alajbegovic e si sta godendo questi due rinforzi. Ci sono altre cose da fare adesso”.

Il centrocampista ivoriano, libero a parametro zero, continua ad avere estimatori e nelle ultime settimane sarebbe stato cercato anche da club dell’Arabia Saudita. La Juventus, però, mantiene vivi i contatti:

“I contatti con l’entourage di Kessié sono continuati. L’ivoriano è libero a zero, quindi se domani arriva un’altra squadra che lo vuole può prenderlo e bisogna tenere le antenne dritte sempre”.

Kessié aspetta la Juve, ma serve un’intesa economica

La volontà del giocatore sarebbe quella di valutare con attenzione la possibilità di approdare a Torino, ma per vestire la maglia bianconera dovrebbe rivedere le proprie richieste economiche.

“Dall’Arabia è stato contattato più volte a fine giugno, durante luglio e durante l’ultima settimana. Ma Kessié sta ancora sperando e aspetta la Juve. Per la Juventus dipende da determinati incastri e il giocatore per andare a Torino dovrebbe fare un passo indietro dal punto di vista economico”.

La trattativa, dunque, resta in stand-by: la Juventus valuterà se ci saranno le condizioni giuste per affondare il colpo, mentre Kessié dovrà decidere se accettare un possibile ridimensionamento dell’ingaggio pur di tornare protagonista in Serie A.