Alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter, in programma durante la tournée asiatica della Juventus, Jérémie Boga ha fatto il punto sulla crescita della squadra e sulle ambizioni stagionali. Intervistato da Tuttosport, l'esterno offensivo, riscattato a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione, ha ribadito la volontà di ripagare la fiducia del club e di contribuire al rilancio dei bianconeri. Leggiamo le sue parole.

Boga: "Inter favorita, ma la Juve deve puntare in alto"

Parlando della lotta per il vertice della Serie A, Boga non nasconde il valore dei nerazzurri, ma fissa anche gli obiettivi della Juventus:

"Il campionato italiano è pieno di ottime squadre. L'Inter per me resta la favorita per lo scudetto, ma noi dobbiamo prima di tutto raggiungere gli obiettivi che abbiamo mancato nella passata stagione, cercando comunque di puntare al massimo".

Il lavoro con Spalletti

Boga ha poi spiegato come la preparazione estiva stia aiutando lui e la squadra ad assimilare le idee di Luciano Spalletti, arrivato sulla panchina bianconera nella scorsa stagione:

"Ero arrivato nel mercato di gennaio e, per quanto mi impegnassi, non avevo ancora capito fino in fondo cosa volesse da me il mister. Adesso che stiamo lavorando insieme fin dall'inizio, capisco meglio cosa cerca e cosa si aspetta da me. Credo sia un vantaggio partire con lui sin dal primo giorno".

Il rapporto con Yildiz

Infine, l'attaccante ha parlato della concorrenza con Kenan Yildiz, sottolineando il clima positivo all'interno dello spogliatoio:

"Siamo molto uniti, sia dentro che fuori dal campo. È vero che ci giochiamo un posto nella stessa zona del campo, ma tra noi c'è una sana rivalità. Yildiz è un giocatore di altissimo livello. Nella passata stagione abbiamo giocato anche insieme e abbiamo dimostrato di avere un ottimo feeling".