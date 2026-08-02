Dopo aver completato quattro operazioni in entrata, la Juventus continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Dopo il prestito di Lois Openda al Lione, il prossimo nome destinato a lasciare Torino potrebbe essere quello di Vasilije Adzic.

Il centrocampista montenegrino classe 2006 è stato tra i protagonisti dell'amichevole vinta 2-0 contro il Nizza, offrendo una prestazione di grande personalità e servendo anche l'assist per una delle reti bianconere. Una prova che ha confermato le qualità del giovane talento e che avrebbe attirato ulteriormente l'interesse di diversi club di Serie A.

Il Cagliari spinge per Adzic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari starebbe intensificando il pressing per assicurarsi Adzic con la formula del prestito. La società rossoblù, alle prese con il caso Sebastiano Esposito, che avrebbe lasciato il ritiro senza autorizzazione, è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo da mettere a disposizione di Fabio Pisacane.

La Juventus valuta con attenzione la situazione. L'idea di un prestito è considerata la soluzione ideale per consentire ad Adzic di trovare maggiore continuità e accumulare minuti preziosi in Serie A, senza perdere il controllo sul suo percorso di crescita. I contatti tra le parti proseguono e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi.