Shock per il calcio mondiale: scomparso Diogo Jota in un incidente
Una notizia terribile scuote il mondo del calcio: l'attaccante del Liverpool ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna.
Una notizia terribile scuote il mondo del calcio: l'attaccante del Liverpool ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna.
Allarme Nazionale per Vlahovic e Kostic: la Federazione Serba ha dato l'ultimatum alle autorità dopo i fatti dei cori croati e albanesi
Con un comunicato ufficiale, il Lione ha ufficializzato la firma di Joe Montemurro: l'allenatore aveva lasciato la Juve Women a fine stagione
Intervistata a 1 Football Club, Jolanda De Rienzo ha parlato della nuova coppia al Napoli, dal passato alla Juventus, formata da Giovanni Manna e Antonio Conte. Ecco le sue parole: "La valutazione su…
Fabio Capello ha parlato di Riccardo Calafiori, presunto obiettivo di mercato della Juve: l'ex allenatore ha elogiato il difensore azzurro
Il Monza guarda al dopo Di Gregorio: con il portiere sempre più vicino alla Juve, i brianzoli potrebbero sostituirlo con l'arrivo di Montipò
Al termine del match dell'Europeo tra Italia e Albania, la UEFA ha premiato Federico Chiesa, attaccante della Juve, come mvp dell'incontro
Tragedia allo stadio Maradona di Napoli: alcune ore dopo il match contro il Milan è stato trovato il cadavere di un uomo caduto dagli spalti
Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato dell' addio di Roberto Mancini dalla Nazionale e del suo sostituto Luciano Spalletti
Paolo De Paola ha parlato della vicenda legata a Luciano Spalletti in Nazionale: il giornalista ha analizzato la questione aperta già da ADL
Possibile avvicendamento tra i due in panchina
Il CEO del Milan eletto
Il match delle 20.45
Il tecnico ha parlato
Il tecnico ha parlato
Il tecnico livornese pronto a tornare in panchina
L'ad del Sassuolo ha parlato
Le formazioni ufficiali
Il match delle 18
I risultati
Finisce in pareggio la gara del "Franchi"
L'ad del Milan ha parlato
Il giocatore ha parlato
Il tecnico ha parlato
Il ds del Torino ha parlato
L'ex giocatore ha parlato
L'attaccante ha parlato
Il match di ieri
Si chiude la giornata
L'esito della visita di controllo di Zaniolo