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Ex Juve, De Rienzo: "La coppia Conte-Manna mi piace"

R. Focolari

Intervistata a 1 Football Club, Jolanda De Rienzo ha parlato della nuova coppia al Napoli, dal passato alla Juventus, formata da Giovanni Manna e Antonio Conte. Ecco le sue parole: "La valutazione su…