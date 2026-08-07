Importante aggiornamento sul mercato della Juventus per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe raggiunto un accordo totale con Jhon Lucumí per quanto riguarda i termini dell’ingaggio.

Per il centrale colombiano classe 1998 sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore avrebbe avuto un peso decisivo nella trattativa, con le parti che sarebbero riuscite a trovare un’intesa in tempi molto rapidi.

Lucumí rifiuta la Premier League

Il segnale lanciato dal difensore è importante. Su di lui si era mosso con decisione il Nottingham Forest, pronto a mettere sul tavolo un’offerta economica superiore, con circa un milione di euro in più all’anno rispetto alla proposta bianconera.

Lucumí avrebbe però scelto di declinare la corte della Premier League, preferendo il progetto della Juventus e la possibilità di competere ai massimi livelli in Serie A sotto la guida di mister Spalletti.

Ora la Juventus tratta con il Bologna

Con l’accordo sul contratto del giocatore ormai definito, resta da chiudere la parte più delicata della trattativa: quella tra i club.

Il Bologna avrebbe respinto la prima offerta ufficiale della Juventus da 17 milioni di euro e sarebbe in attesa di un nuovo rilancio. Forte della volontà del calciatore, la dirigenza bianconera prepara una nuova proposta per avvicinarsi alle richieste dei rossoblù.

L’obiettivo della Juventus è arrivare il prima possibile alla fumata bianca definitiva e consegnare Lucumí a mister Spalletti per rinforzare il reparto arretrato.