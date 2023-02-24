Nico Gonzales saluta: "Orgoglioso di aver indossato questa maglia"
Il calciatore argentino è passato nell'ultimo giorno di mercato all'Atletico Madrid lasciando Torino dopo un anno
Il calciatore argentino è passato nell'ultimo giorno di mercato all'Atletico Madrid lasciando Torino dopo un anno
Lo stadio dei bianconeri è pronto ad accogliere la squadra per il nuovo campionato con alcune novità strutturali
Il calciatore passa a titolo definitivo nella squadra svizzera dove giocherà a partire dalla prossima stagione
Ufficializzata la graduatoria di accesso all'edizione 2025-26 della Coppa Italia Women che vedrà impegnate le bianconere
I bianconeri sanno svolgendo la seconda parte del ritiro pre stagione in Germania ospiti del quartier generale dell'Adidas
Il direttore generale della Juventus ha parlato dalla Continassa in vista della prossima stagione, soffermandosi anche sulle questioni di mercato
François Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus. Il francese è già alla seconda esperienza in Serie A
Il bomber della Juventus, ex Fiorentina che affronterà da avversario tra poche ore, ha mostrato la su solidarietà sui social alla popolazione alluvionata
La Juve torna bunker. I bianconeri sono la seconda difesa del campionato ed il numero di cleansheet è impressionante
La Juventus vince una partita con caparbietà e fortuna e sogna in grande, ma per farlo bisogna restare attaccati al treno
Matías Soulé Malvano sta incantando al Frosinone e la Juventus potrebbe pensare di riportarlo subito alla base
Del ritorno di Alex Del Piero si torna a parlare ciclicamente e alcune parole dell'ex Capitano riaccendono la fiammella della speranza
La Juventus deve lavorare per rimpolpare il suo centrocampo e Samardzic sarebbe un colpo da maestro: la situazione
Il centrocampo della Juventus è in piena emergenza e gennaio sarà il mese per intervenire: Giuntoli già a lavoro
Si attende l'atto di squalifica lo terrò fuori dal campo per diversi mesi: ecco quando torna Nicolò Fagioli
Antonio Conte fa una timida apertura, su Rai 2 a Belve, circa un ritorno alla Juventus. Sarebbe la cosa giusta?
Il coach bianconero è stato molto chiaro sul portiere Szczesny. Il calciatore polacco rientrerà agli ordini del team soltanto dopo la sosta
Roberto Mancini si è dimesso dalla panchina della Nazionale italiana: la FIGC ufficializza la separazione
Nuovi aggiornamenti riguardanti il futuro di Max Allegri e di conseguenza quello della Juventus: ecco cosa c'è da sapere
Ecco il commento della gara valida per la 33a giornata di Serie A andata in scena all'Allianz Stadium tra Juventus e Lecce
Ecco il commento del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia terminata da poco a San Siro tra Inter e Juventus
Ecco i principali episodi del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League Sporting Lisbona-Juventus diretto da François Letexier
Notte magica per i bianconeri. Il commento della gara all'Alvalade: Juventus in semifinale di Europa League. Il match termina 1-1
La Juventus avrebbe le idee molto chiare su come andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra il prossimo anno
Il centravanti bianconero sta attraverso un periodo di difficoltà. La dirigenza torinese non lo ritiene più incedibile
I tifosi bianconeri non sono affatto contenti della prestazione della squadra all'Olimpico, fra i più bersagliati Dusan Vlahovic
A pochi giorni dal big match con la Roma, esce la notizia della presunta richiesta di arretrati alla Juve da parte di Dybala
Dopo un derby pazzesco vinto dalla Vecchia Signora, i tifosi bianconeri si scatenano sui social con commenti entusiastici
L'ex presidente bianconero ha rilasciato una lunga intervista al Telegraaf ed è stato preso di mira da pseudo giornalisti
Ieri nella curva dei supporter del Nantes è stato esposto uno striscione molto forte nei confronti della Juventus