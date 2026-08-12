Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 della Juventus, sembra sempre più vicino a lasciare Torino. Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo estremo difensore titolare in vista della stagione ormai alle porte e, secondo quanto riportato dal QS, avrebbe messo sul mercato l'ex Monza.

La Juventus cerca acquirenti

La Juventus sarebbe dunque alla ricerca di acquirenti per Di Gregorio, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Al momento, però, non sarebbero arrivate offerte concrete: soltanto alcuni sondaggi, senza club pronti ad accontentare le richieste economiche dei bianconeri.

Le ultime prestazioni potrebbero aver frenato l'interesse nei confronti del portiere, soprattutto dopo la prova contro l'Inter nell'amichevole persa 2-1 dalla squadra di Luciano Spalletti. La società, comunque, resta in attesa di eventuali proposte.

Possibile svolta nel finale di mercato

La situazione potrebbe cambiare negli ultimi giorni della sessione estiva. Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, infatti, qualche club potrebbe decidere di affondare il colpo, magari con un'offerta leggermente inferiore rispetto alla valutazione iniziale della Juventus.

Il futuro di Di Gregorio resta quindi da definire, ma l'addio ai bianconeri appare sempre più probabile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la sua prossima destinazione.