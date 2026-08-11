Tutto pronto per Juventus-Palermo. Le due squadre hanno ufficializzato gli undici che scenderanno in campo, con Luciano Spalletti e Filippo Inzaghi che hanno scelto di puntare sul 4-2-3-1.

La Juventus presenta alcune scelte interessanti nell'undici iniziale. Perin sarà il portiere, mentre in difesa spazio a Celik, Gatti, Koopmeiners e Cabal. McKennie e Douglas Luiz comporranno la coppia in mezzo al campo. Sulla trequarti, invece, spazio a Conceicao, Alajbegovic e Yildiz, chiamati a sostenere Kolo Muani.

Il Palermo risponde con Joronen tra i pali. La linea difensiva sarà formata da Cassandro, Magnani, Ceccaroni e Augello, mentre Segre e Ranocchia agiranno davanti alla difesa. In avanti, Gyasi, Hernani e Johnsen avranno il compito di accompagnare Pohjanpalo, scelto come riferimento offensivo.

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Celik, Gatti, Koopminers, Cabal; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Alajbegovic, Yildiz, Kolo Muani. All. Spalletti

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. All. F. Inzaghi