Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole tra Juventus e Inter, soffermandosi anche sui nuovi arrivati Kolo Muani e Alajbegovic.

L’allenatore bianconero ha espresso parole positive sui due giocatori, sottolineando però la necessità di tempo per raggiungere la migliore condizione e trovare i giusti equilibri all’interno della squadra. Di seguito le sue parole.

“Li valuto bene, li ho guardati attentamente e li conosco bene. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, quindi sono cose che ci fanno restare tranquilli. Poi devono raggiungere la condizione, perché sono arrivati da poco”.

“Dobbiamo fare passi avanti”

Il tecnico della Juventus ha poi analizzato la prestazione della squadra nel confronto con l’Inter, evidenziando la differenza attuale in termini di organizzazione e intesa.

“Sono calciatori forti, perché hanno un buon livello. Poi bisogna vedere come diventiamo squadra e come troviamo gli equilibri. Stasera l’Inter ha fatto vedere di essere più squadra di noi e quello è un lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo fare passi avanti”.

Spalletti ha dunque sottolineato la necessità di continuare a lavorare per costruire una Juventus sempre più solida e organizzata, soprattutto considerando che alcuni giocatori sono arrivati da poco e devono ancora raggiungere la migliore condizione.