La Juventus continua a definire le operazioni in uscita e ha ufficializzato il trasferimento di Vasilije Adzic al Sassuolo. Il centrocampista montenegrino, classe 2006, giocherà in neroverde fino al 30 giugno 2027 con la formula del prestito, in un'operazione che consentirà al giovane talento bianconero di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità.

Le cifre dell’operazione

L'intesa tra i due club prevede un prestito oneroso da 500 mila euro, mentre il Sassuolo avrà la possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo esercitando il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi.

La Juventus, però, ha voluto conservare il controllo sul futuro del centrocampista inserendo nell'accordo un diritto di controriscatto, che potrà essere esercitato versando 1,7 milioni di euro in aggiunta alla cifra del riscatto, da corrispondere in un'unica soluzione.

Per il club bianconero si tratta di un'operazione che punta a valorizzare uno dei prospetti più promettenti della rosa. Il Sassuolo offrirà ad Adzic l'opportunità di accumulare minuti ed esperienza in Serie A, mentre la Juventus potrà seguirne l'evoluzione mantenendo la possibilità di riportarlo a Torino nel momento ritenuto più opportuno.

Il comunicato della Juventus

“Passaggio a titolo temporaneo per Vasilije Adzic al Sassuolo: il centrocampista montenegrino giocherà con il club emiliano fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Torino nel luglio 2024, Vasilije ha giocato complessivamente 26 partite in Prima Squadra, segnando un gol decisivo in campionato nei minuti di recupero della sfida in casa contro l’Inter dello scorso settembre. Per lui anche dieci partite e quattro reti in Next Gen, oltre alle sei presenze raccolte con la Nazionale Maggiore del Montenegro, con cui ha trovato la via del gol in un paio d’occasioni.

Il percorso di crescita del classe 2006 proseguirà dunque in prestito al Sassuolo: buona fortuna, Vasilije!”