La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per costruire un reparto offensivo di altissimo livello. Dopo aver definito gli arrivi di Randal Kolo Muani e del giovane talento Kerim Alajbegovic, la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a fermarsi e punta a regalare a Luciano Spalletti un altro rinforzo di grande spessore.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il nome in cima alla lista della Vecchia Signora sarebbe quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è diventato una delle principali priorità del club, che lavora per provare a chiudere l’operazione durante la sessione estiva di mercato.

Juventus-Zirkzee, contatti continui

La società bianconera starebbe portando avanti i dialoghi su due tavoli fondamentali.

Il primo riguarda l’entourage del giocatore: proseguono infatti i contatti con il procuratore, con l’obiettivo di trovare un’intesa completa sugli aspetti contrattuali e definire il possibile trasferimento a Torino.

Il secondo fronte è quello legato al Manchester United. Il club inglese avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito, una formula che potrebbe agevolare sensibilmente la trattativa e permettere alla Juventus di portare a casa un rinforzo importante senza un investimento immediato troppo elevato.

Zirkzee, l’idea fortemente voluta da Massara

Dietro alla pista che porta all’ex attaccante del Bologna ci sarebbe anche la spinta di Frederic Massara. Il dirigente aveva già seguito il giocatore in passato e ora sarebbe pronto a puntare con convinzione su di lui per la nuova Juventus.

Le qualità tecniche di Zirkzee, unite alla sua capacità di giocare sia come prima punta sia da attaccante capace di dialogare con i compagni, rappresentano un profilo particolarmente gradito alla dirigenza bianconera. Le prossime ore, saranno fondamentali per conoscere importanti aggiornamenti.