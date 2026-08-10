La Juventus osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa tra Parma e Paris Saint-Germain per Zion Suzuki. Il portiere giapponese è infatti sempre più vicino al trasferimento in Francia, ma il suo futuro potrebbe riservare una sorpresa: tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un prestito ai bianconeri.

A riferirlo è Fabrizio Romano, che attraverso il proprio profilo X ha fatto il punto sulla trattativa tra il club francese e il Parma. Secondo le informazioni riportate dall’esperto di mercato, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore giapponese.

L’operazione, dunque, sembra essere entrata nella fase decisiva. Restano però da definire alcuni aspetti legati al futuro immediato di Suzuki, soprattutto per quanto riguarda il suo possibile impiego a Parigi.

Juventus, possibile opportunità per Suzuki

Ed è proprio in questo scenario che potrebbe inserirsi la Juventus. Come spiegato da Romano, una delle ipotesi sul tavolo sarebbe infatti quella di un prestito di Suzuki alla Juventus dopo il suo trasferimento al Paris Saint-Germain.

Il club bianconero potrebbe quindi diventare una delle possibili destinazioni del portiere giapponese, in un’operazione che permetterebbe al PSG di acquistare il giocatore e, allo stesso tempo, garantirgli continuità e minutaggio in un altro campionato di primo livello.

La situazione, tuttavia, è strettamente legata anche al mercato dei portieri del Paris Saint-Germain. Qualora Lucas Chevalier dovesse lasciare il club francese, infatti, Suzuki potrebbe rimanere a Parigi e giocarsi le proprie possibilità all'interno della rosa. In caso contrario, il prestito rappresenterebbe una soluzione concreta.

La Juventus, dunque, resta alla finestra. Il possibile arrivo di Suzuki a Torino sarebbe un'operazione da monitorare con grande attenzione, anche perché consentirebbe ai bianconeri di inserire in rosa un portiere giovane, già protagonista in Serie A e con importanti margini di crescita.

I prossimi giorni possono essere decisivi

Al momento non c'è ancora un accordo definitivo tra tutte le parti per un eventuale trasferimento del portiere giapponese a Torino. Prima dovrà essere completata la trattativa tra PSG e Parma e, successivamente, dovrà essere definito il futuro di Suzuki.

I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire quale sarà la destinazione del portiere. Il PSG sembra intenzionato a chiudere l'operazione per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, mentre Juventus e altri club interessati restano attente agli sviluppi.

Come sottolineato da Fabrizio Romano, le discussioni sui possibili scenari legati all'impiego di Suzuki proseguiranno nel corso della settimana. E per la Juventus potrebbe aprirsi una concreta possibilità di mercato: quella di accogliere in prestito il portiere giapponese e puntare su un estremo difensore che conosce già molto bene il campionato italiano.