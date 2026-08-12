Il futuro di Dusan Vlahovic è ormai definito: l’attaccante serbo ripartirà dalla Turchia. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Besiktas ha raggiunto un accordo verbale definitivo per l’ingaggio dell’ex centravanti della Juventus, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il club bianconero lo scorso 30 giugno.

Vlahovic si prepara dunque a trasferirsi a Istanbul a parametro zero, dove firmerà un contratto di tre anni, valido fino a giugno 2029. Il club turco ha già programmato il viaggio del giocatore per oggi: previste le visite mediche di rito, prima della firma sul nuovo contratto e della successiva presentazione ufficiale ai nuovi tifosi.

Vlahovic-Besiktas, decisivo il pressing di Italiano

A risultare determinante nella trattativa è stato anche Vincenzo Italiano. Il tecnico del Besiktas ha spinto con decisione per l’arrivo del centravanti serbo, puntando sul rapporto già costruito ai tempi della Fiorentina. Proprio sotto la guida di Italiano, Vlahovic aveva vissuto uno dei periodi più prolifici della sua carriera.

L’allenatore avrebbe quindi avuto un ruolo importante nel convincere il bomber ad accettare la nuova destinazione, prospettandogli un ruolo da assoluto protagonista nel reparto offensivo delle Aquile Nere.

Per Vlahovic si chiude così il capitolo Juventus e si apre una nuova avventura in Turchia, con il Besiktas pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco.