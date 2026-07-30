Dopo aver chiuso per Randal Kolo Muani e con l’arrivo di Kerim Alajbegovic sempre più vicino, nelle prossime settimane la dirigenza bianconera sarà chiamata anche a gestire le operazioni in uscita.

Come vi abbiamo già raccontato, tra i giocatori destinati a lasciare Torino c’è Joao Mario. Il portoghese, rientrato dal prestito al Bologna, non dovrebbe infatti restare alla Juventus nella prossima stagione, non rientrando nei piani tecnici di Luciano Spalletti.

La Fiorentina vuole chiudere

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore si è mossa con decisione la Fiorentina. Il club viola avrebbe già avviato i contatti con la Juventus per impostare un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

La Fiorentina considera Joao Mario un profilo interessante per rinforzare la corsia esterna e sarebbe intenzionata ad accelerare per chiudere l’operazione in tempi brevi. La trattativa appare ben avviata e l’obiettivo è quello di mettere il giocatore a disposizione di Fabio Grosso nel minor tempo possibile.